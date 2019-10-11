Индонезиец вернулся домой после собственных похорон

Родные думали, что он разбился в ДТП.

Индонезия. Индонезиец вернулся домой через несколько часов после собственных похорон. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Asia One.

Дело в том, что ранее родные мужчины подумали, что он разбился на своем мотоцикле.

Оказалось, что молодой человек взял денег в долг у знакомого, а в качестве залога оставил мотоцикл. Лицо погибшего было настолько обезображено в аварии, что его личность установили по транспортному средству.

Узнавший о ситуации владелец байка поспешил сообщить трагическое известие родителям приятеля. Те решили не устраивать новых похорон, ограничившись сменой надгробия.