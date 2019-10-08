На Земле скоро закончится фосфор

Ресурс является одним из важнейших минералов для жизни.

На Земле в скором времени не останется одного из важнейших минералов для всех растений и животных на планете – фосфора. Об этом пишет National Geographic.

Дело в том, что фосфор – не возобновляемый элемент. За последние 50 лет количество удобрений с этим минералом выросло в 5 раз. Ожидается, что к 2050 году спрос на них еще удвоится.

Предполагается, что с нынешними темпами потребления человечество исчерпает запасы фосфора через 80 лет, другие специалисты считают – через 400 лет.

Ученые видят решение в повторном использовании фосфатов с помощью создания систем рециркуляции по замкнутому циклу. Также они призвали власти всех стран начать готовить специалистов в этой области.

В исследовании принимали участие 40 экспертов из разных стран.