В Удмуртии аукционы на право пользование недрами перевели в электронный формат

Ижевск. Удмуртия. Аукционы на право пользования недрами Удмуртии перевели в электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Уже прошло два таких аукциона, принесших бюджету республики 7 млн рублей. Компании будут добывать известняк в Кизнерском районе и глину в Завьяловском районе. Полученные ресурсы пойдут на производство кирпича, дорог и строительных материалов.

«Раньше компании, желающие получить участок недр местного значения в своё пользование, были вынуждены съезжаться со всей республики, тратить своё время и средства, проходить через устаревший процесс «с молоточком» и ненужными бумагами. Теперь, после перевода аукционов на специальную электронную площадку, необходимость таких затратных и неэкологичных действий полностью пропала», — рассказал министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.