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В Удмуртии аукционы на право пользование недрами перевели в электронный формат

13:15, 21 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии аукционы на право пользование недрами перевели в электронный формат
13:15, 21 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа\n#ресурсы
Фото: Unsplash.com
49
0

Уже проведено два таких конкурса.

Ижевск. Удмуртия. Аукционы на право пользования недрами Удмуртии перевели в электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Уже прошло два таких аукциона, принесших бюджету республики 7 млн рублей. Компании будут добывать известняк в Кизнерском районе и глину в Завьяловском районе. Полученные ресурсы пойдут на производство кирпича, дорог и строительных материалов. 

«Раньше компании, желающие получить участок недр местного значения в своё пользование, были вынуждены съезжаться со всей республики, тратить своё время и средства, проходить через устаревший процесс «с молоточком» и ненужными бумагами. Теперь, после перевода аукционов на специальную электронную площадку, необходимость таких затратных и неэкологичных действий полностью пропала», — рассказал министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

13:15, 21 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа\n#ресурсы