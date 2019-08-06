Ученые раскрыли тайну скелета английского «вампира» XVIII века

Кости были перезахоронены.

США. Американские ученые смогли установить личность «вампира», умершего в Новой Англии. Об этом пишет News.ru со ссылкой на «Ридус».

Из-за вытянутой формы клыков умершего мужчину считали вампиром. Благодаря ДНК-анализу специалисты выяснили, что кости принадлежат бедному фермеру Джону Барберу, который умер в 55 лет от туберкулёза.

Археологи утверждают, что в конце XVIII века в Новой Англии разразилась сильная эпидемия. Заболевшие люди выглядели бледными, в уголках рта у них часто появлялись пятна крови. Жители подозревали больных в вампиризме.

У Барбера туберкулез протекал очень болезненно, ученые обнаружили сильные повреждения на ребрах, также у фермера были сломаны ключица и коленный сустав, которые плохо зажили при жизни.

Суеверные считали, что после смерти «кровопийцы» скелет необходимо откопать и поменять местами некоторые кости, образовав таким образом крест. Это делалось для того, чтобы вампир не смог воскреснуть.