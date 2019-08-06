  • $ 65.05 ↑
  • € 72.37 ↑

Ученые раскрыли тайну скелета английского «вампира» XVIII века

10:30, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
Ученые раскрыли тайну скелета английского «вампира» XVIII века
10:30, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
69
0
#США\n#эпидемия\n#ДНК\n#ученые\n#вампиры
Фото: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Robert M. Trujillo
69
0

Кости были перезахоронены.

США. Американские ученые смогли установить личность «вампира», умершего в Новой Англии. Об этом пишет News.ru со ссылкой на «Ридус».

Из-за вытянутой формы клыков умершего мужчину считали вампиром. Благодаря ДНК-анализу специалисты выяснили, что кости принадлежат бедному фермеру Джону Барберу, который умер в 55 лет от туберкулёза.

Археологи утверждают, что в конце XVIII века в Новой Англии разразилась сильная эпидемия. Заболевшие люди выглядели бледными, в уголках рта у них часто появлялись пятна крови. Жители подозревали больных в вампиризме.

У Барбера туберкулез протекал очень болезненно, ученые обнаружили сильные повреждения на ребрах, также у фермера были сломаны ключица и коленный сустав, которые плохо зажили при жизни.

Суеверные считали, что после смерти «кровопийцы» скелет необходимо откопать и поменять местами некоторые кости, образовав таким образом крест. Это делалось для того, чтобы вампир не смог воскреснуть.

10:30, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
69
0
#США\n#эпидемия\n#ДНК\n#ученые\n#вампиры

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Продолжительные дожди придут в Удмуртию

12:35, 31 июля, 2019
3681

Министр здравоохранения Удмуртии покинул свой пост

3390
09:14, 02 августа, 2019

Тело подростка, пропавшего в феврале после дискотеки, нашли в Удмуртии

2939
09:30, 02 августа, 2019

Все свое держи при себе: 36 жителей Ижевска стали жертвами мошенников из-за своих интимных фото

2916
11:41, 30 июля, 2019

Ты не пройдешь: предприниматель в Завьялово незаконно взимал деньги с приезжающих на Молдаванский пруд

2502
17:20, 31 июля, 2019

После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

15:30, 02 августа, 2019
6562

Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»

1810
17:40, 01 августа, 2019

Тропические постельные клопы начали атаковать жителей Москвы

1354
16:30, 02 августа, 2019

В Гидрометцентре рассказали про особенности холодного российского лета

1337
12:06, 03 августа, 2019

Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак

1255
10:50, 30 июля, 2019

Зарплата Зеленского на посту президента Украины составила чуть больше 70 тыс рублей в месяц

10:33, 03 августа, 2019
1286

Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом

1198
18:10, 31 июля, 2019

В Канаде нашли окаменелости древнего хищника

1126
14:25, 31 июля, 2019

Видео с кастинга первых «Звездных войн» появилось в интернете

787
19:05, 30 июля, 2019

В Молдавии объявили в международный розыск мужа певицы Жасмин

719
13:40, 30 июля, 2019

Мультимедиа

Отбор проб воздуха и почвы за вредные вещества в Камбарке

02 августа, 2019

Мобильный пункт «Тест на ВИЧ. Экспедиция» в Ижевске

01 августа, 2019

В Удмуртии полицейские со стрельбой задержали грабителя

01 августа, 2019