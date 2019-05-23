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Организаторы Евровидения-2019 пересмотрели итоги финала

09:46, 23 мая, 2019
Дарья Снидкова
09:46, 23 мая, 2019
Дарья Снидкова
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#Евровидение\n#ошибка\n#голосование\n#итоги\n#Сергей Лазарев
Фото: eurovision.tv
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При подсчете голосов был использован некорректный средний результат.

Тель-Авив. Израиль. Организаторы «Евровидения-2019» пересмотрели итоги голосования, которое определяло победителей международного песенного конкурса. Выяснилось, что при распределении баллов участникам была допущена ошибка, пишет RT со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).

«ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат», — говорится в сообщении.

Согласно обновленным итогам, исполнитель от России Сергей Лазарев остался на третьем месте. Первоначально ему недосчитали 1 балл – 369 против пересчитанных 370.

Местами поменялись Северная Македония (305 баллов) и Азербайджан (302 балла), занявшие 8 и 7 места по итогам первого подсчета голосов.

Норвегия переместилась на место Швеции, поменяв между собой пятую и шестую строчки рейтинга.

Финал «Евровидения-2019» прошел в Тель-Авиве 19 мая. Победителем конкурса стал Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade.

09:46, 23 мая, 2019
Дарья Снидкова
970
0
#Евровидение\n#ошибка\n#голосование\n#итоги\n#Сергей Лазарев
МирТесен

 

 

 


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