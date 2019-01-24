В аэропорту Алма-Аты сдали в багаж человека

Пятеро казахстанцев решили проверить готовность службы безопасности воздушной гавани.





Алма-Ата. Казахстан. В аэропорту Алма-Аты пятеро молодых людей сдали в багаж друга. Об инциденте сообщила пресс-служба воздушной гавани в Фейсбуке.

В среду, 23 января, в аэропорт приехал типичный пассажир с большим чемоданом. На регистрации он поставил свой багаж на ленту. Когда весы показали перевес, сотрудник предложил клиенту разложить вещи, чтобы не доплачивать за лишние килограммы. Однако пассажир отказался разгружать сумку.

Компания отнесла чемодан к кассам и отошла в сторону. Когда из багажа начала появляться человеческая рука, кассир экстренно вызвал сотрудников службы безопасности аэропорта и ЛОВД.

Правоохранители задержали «живой груз». В это время его друзья снимали инцидент на видео.

«Но выложить его в интернет и собрать лайков им не удалось бы в любом случае – задержали всех участников хайпа», - говорится в сообщении.

Теперь хулиганам грозит штраф до 50 500 тенге (около 9 тыс. рублей) или административный арест до 20 суток.