Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

Прокурор запросил пожизненное заключение.

Харьков. Украина. Дело двух каннибалов, подозреваемых в убийстве бывшего сотрудника милиции в октябре 2018 года, передали в суд Харькова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местное издание Факты.ua.

По версии следствия, осенью прошлого года 41-летний отец и 20-летний сын пригласили к себе выпить незнакомца. Уже за столом родственники узнали, что их собутыльник – бывший правоохранитель.

За это, имевший проблемы с законом старший подозреваемый, решил убить экс-полицейского. Пока сын держал жертву, отец наносил удары ножом. После пара расчленила тело и частично съела.

Прокурор запросил для обоих пожизненное заключение.