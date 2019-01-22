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Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

12:50, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
12:50, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
14
0
#Украина\n#отцы и дети\n#каннибализм\n#убийство\n#Харьков\n#суд.
Фото: Pixabay
14
0

Прокурор запросил пожизненное заключение.

Харьков. Украина. Дело двух каннибалов, подозреваемых в убийстве бывшего сотрудника милиции в октябре 2018 года, передали в суд Харькова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местное издание Факты.ua.

По версии следствия, осенью прошлого года 41-летний отец и 20-летний сын пригласили к себе выпить незнакомца. Уже за столом родственники узнали, что их собутыльник – бывший правоохранитель.

За это, имевший проблемы с законом старший подозреваемый, решил убить экс-полицейского. Пока сын держал жертву, отец наносил удары ножом. После пара расчленила тело и частично съела.

Прокурор запросил для обоих пожизненное заключение.

 

 

12:50, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
14
0
#Украина\n#отцы и дети\n#каннибализм\n#убийство\n#Харьков\n#суд.

 

 

 


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