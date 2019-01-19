play
pause
  • $ 66.33 ↓
  • € 75.58 ↓

Филарет Денисенко вновь объявил себя патриархом всея Руси

20:02, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
20:02, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
197
0
#Украина\n#Православие\n#Киев\n#Русская православная церковь
Фото: wikimedia.org
197
0

Также ему могут присвоить звание героя Украины.

Украина. Глава бывшего Киевского патриархата Филарет Денисенко документально заверил, что его следует именовать патриархом Киевским и всея Руси и Украины. Об этом сообщает «Газета.ru»

Фотографию распоряжения разместил в своем блоге диакон Андрей Кураев, сопроводив изображение заголовком: «Филарет решил умереть в звании старого маразматика».

В документе говорится, что во время службы Филарет должен упоминаться как «Святейший Филарет, Патриарх Киевский и всея Руси - Украины». Также распоряжение предусматривает, что главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания следует упоминать как «митрополита Киевского и всея Украины».

Напомним, что Русская православная церковь (РПЦ) лишила Филарета сана ещё в 1992 году из-за того, что он объявил о создании независимой и неканонической с точки зрения РПЦ Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1997 году РПЦ предала Филарета анафеме. В октябре 2018 года Константинополь восстановил его в церковном общении. Также в начале января Вселенский патриарх подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко решил присвоить Филарету звание героя Украины.

20:02, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
197
0
#Украина\n#Православие\n#Киев\n#Русская православная церковь

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
4013

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

2851
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

2598
14:20, 17 января, 2019

«Срубили нашу ёлочку»: в Ижевске двое вандалов расправились с новогодним символом

2493
15:20, 13 января, 2019

«Ижавиа» не планирует отказываться от узловой схемы полетов

2196
12:45, 14 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

11:27, 14 января, 2019
2300

Чиновница из Владимирской области проведет генуборку в больнице после скандального заявления

1398
10:41, 13 января, 2019

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1124
13:17, 16 января, 2019

В Ростовской области из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

1026
09:23, 14 января, 2019

Впервые за 7 лет: женская сборная России по биатлону стала лучшей в эстафете на этапе Кубка мира

1021
16:50, 13 января, 2019

В Белоруссии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов

16:30, 13 января, 2019
1217

СМИ: корпорация Apple приступила к производству беспроводной зарядки

884
18:57, 13 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

803
18:23, 16 января, 2019

Не справившийся с управлением пилот направил самолет в жилой район под Тегераном

760
12:40, 14 января, 2019

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

717
10:20, 16 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18 января, 2019

Открытие купели на Ижевском пруду

17 января, 2019

Удмуртия в минуту: распространение дизайн-кода в Ижевске и похолодание

17 января, 2019