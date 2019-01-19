Филарет Денисенко вновь объявил себя патриархом всея Руси

Также ему могут присвоить звание героя Украины.

Украина. Глава бывшего Киевского патриархата Филарет Денисенко документально заверил, что его следует именовать патриархом Киевским и всея Руси и Украины. Об этом сообщает «Газета.ru».

Фотографию распоряжения разместил в своем блоге диакон Андрей Кураев, сопроводив изображение заголовком: «Филарет решил умереть в звании старого маразматика».

В документе говорится, что во время службы Филарет должен упоминаться как «Святейший Филарет, Патриарх Киевский и всея Руси - Украины». Также распоряжение предусматривает, что главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания следует упоминать как «митрополита Киевского и всея Украины».

Напомним, что Русская православная церковь (РПЦ) лишила Филарета сана ещё в 1992 году из-за того, что он объявил о создании независимой и неканонической с точки зрения РПЦ Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1997 году РПЦ предала Филарета анафеме. В октябре 2018 года Константинополь восстановил его в церковном общении. Также в начале января Вселенский патриарх подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко решил присвоить Филарету звание героя Украины.