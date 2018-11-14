Дочь Стэна Ли рассказала о придуманном им перед смертью супергерое

Она также раскрыла имя персонажа.

США. Дочь создателя вселенной и комиксов Marvel Стэна Ли Джоан Серия Ли рассказала о супергерое, над которым ее отец работал перед смертью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на TMZ.

По ее словам, персонажа зовут Dirt Man – Грязный человек, и идея его создания ее. Отец же до последнего дня прорабатывал героя, продумывал его историю, наделял суперсилой. Джоан уверена, что новый житель вселенной будет «очень интересным».

Напомним, Стэн Ли умер в понедельник, 12 ноября, в возрасте 95 лет.

Благодаря ему, мир узнал героев «Фантастической четверки» и «Людей Икс», «Человека-паука» и «Мстителей», «Халка» и «Железного человека» Кроме того, автор сыграл эпизодические роли в супергеройских фильмах, снятых по комиксам «Марвел»