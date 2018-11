Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

США. Создатель вселенной и комиксов Marvel Стэн Ли скончался на 96 году жизни. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на TMZ.

Он умер в медицинском центре Седарс-Синай в Калифорнии, куда его госпитализировали. Известно, что Ли страдал от нескольких болезней сразу. В частности, он перенес пневмонию и имел проблемы со зрением.

Массовый зритель знает героев «Фантастической четверки» и «Людей Икс», «Человека-паука» и «Мстителей», «Халка» и «Железного человека» благодаря Стэну Ли. Кроме того, автор сыграл эпизодические роли в супергеройских фильмах, снятых по комиксам «Марвел».

Update: Today (12.11.2018) Stan "The Man" Lee passed away at age 95. This video was originally made as a reminder of Stan's greatness, the world of comics wouldn't be as it is today without Stan.