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Disney снимет сериал по мотивам «Звездных войн»

12:45, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
12:45, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#США\n#Джордж Лукас\n#Disney\n#съемки сериала.\n#Звездные войны.
Фото: GeekCity
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Серии расскажут о событиях, происходивших до фильма «Изгой-один. Звездные войны. Истории».

США. Киностудия Disney планирует снять сериал-приквел по мотивам саги «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Об этом пишет «360» со ссылкой на Reuters.

Сериал расскажет о событиях, происходивших до фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории», вышедшего на экраны в 2016 году.

Начало съемок ожидается в 2019 году, названия у неанимированного сериала пока нет. Известно, что в каст войдет Диего Луна, сыгравший Кассиана Андора в «Изгое».

Напомним, «Дисней» приобрела компанию Лукаса Lucasfilm в 2012 году. Сделка стоила более 4 млрд долларов.

 

12:45, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
726
0
#США\n#Джордж Лукас\n#Disney\n#съемки сериала.\n#Звездные войны.

 

 

 


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