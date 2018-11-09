Disney снимет сериал по мотивам «Звездных войн»

Серии расскажут о событиях, происходивших до фильма «Изгой-один. Звездные войны. Истории».

США. Киностудия Disney планирует снять сериал-приквел по мотивам саги «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Об этом пишет «360» со ссылкой на Reuters.

Сериал расскажет о событиях, происходивших до фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории», вышедшего на экраны в 2016 году.

Начало съемок ожидается в 2019 году, названия у неанимированного сериала пока нет. Известно, что в каст войдет Диего Луна, сыгравший Кассиана Андора в «Изгое».

Напомним, «Дисней» приобрела компанию Лукаса Lucasfilm в 2012 году. Сделка стоила более 4 млрд долларов.