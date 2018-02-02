Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

Социальные службы забыли о существовании 77-летнего Мишеля Темера.

Сан-Паулу. Бразилия. Социальные службы «забыли» о существовании президента Бразилии, и перестали выплачивать ему пенсию, сообщает РБК.

В сентябре 2017 года Мишелю Темеру исполнилось 77 лет, должность главы государства он занимает с августа 2016 года. Наличие зарплаты президента не лишает его пенсии, хотя и привело к снижению ее размера. Однако недавно ему не выплатили пособие по старости за 2 месяца в размере около 7 тысяч долларов.

Выяснилось, что из-за недостатка времени глава государства не совершил обязательной ежегодной перерегистрации. Каждый пенсионер Бразилии должен делать ее в день своего рождения. В связи с этим Мишеля Темера автоматически посчитали умершим и перестали начислять пенсию.