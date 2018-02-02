  • $ 56.26 ↑
  • € 69.79 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      19:20, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      19:20, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      691
      0
      #пенсионеры\n#пенсия\n#Бразилия\n#курьезы\n#деньги\n#старость
      Фото: pixabay.com
      691
      0

      Социальные службы забыли о существовании 77-летнего Мишеля Темера.  

      Сан-Паулу. Бразилия. Социальные службы «забыли» о существовании президента Бразилии, и перестали выплачивать ему пенсию, сообщает РБК.   

      В сентябре 2017 года Мишелю Темеру исполнилось 77 лет, должность главы государства он занимает с августа 2016 года. Наличие зарплаты президента не лишает его пенсии, хотя и привело к снижению ее размера. Однако недавно ему не выплатили пособие по старости за 2 месяца в размере около 7 тысяч долларов. 

      Выяснилось, что из-за недостатка времени глава государства не совершил обязательной ежегодной перерегистрации. Каждый пенсионер Бразилии должен делать ее в день своего рождения. В связи с этим Мишеля Темера автоматически посчитали умершим и перестали начислять пенсию.

      19:20, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      691
      0
      #пенсионеры\n#пенсия\n#Бразилия\n#курьезы\n#деньги\n#старость

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      15575

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      6308
      09:00, 01 февраля, 2018

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      5642
      15:14, 01 февраля, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      4892
      12:05, 30 января, 2018

      Зло во имя добра: в Сарапуле мужчины надругались над знакомым, чтобы проучить его

      4688
      08:30, 30 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2666

      Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

      2444
      19:21, 30 января, 2018

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      2195
      09:55, 31 января, 2018

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      2058
      18:10, 28 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      2048
      14:52, 29 января, 2018

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      18:00, 28 января, 2018
      1882

      В сети появился новый трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

      1724
      11:55, 29 января, 2018

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      1709
      17:33, 01 февраля, 2018

      В южнокорейском Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

      1694
      11:58, 01 февраля, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1678
      16:00, 28 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Делегация ОАК в Ижевске

      День пельменя