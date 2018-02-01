  • $ 56.18 ↓
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Таиланде запретили курить на популярных пляжах

      09:53, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:53, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      247
      0
      #курение\n#сигареты\n#запрет\n#пляжи\n#туристы\n#Таиланд
      Фото: pixabay.com
      247
      0

      Нарушение запрета обойдется курильщику штрафом в 3 тысячи долларов

      Бангкок. Таиланд. На популярных пляжах Таиланда с 1 февраля 2018 года запретили курить. Как пишет Life.ru со ссылкой на bangkokpost, в зону, свободную от табака, включили 24 пляжа в 12 провинциях страны.  

      Нарушение запрета обойдется курильщикам штрафом в 3 тысячи долларов или тюремным заключением сроком до 1 года. При этом он действует как для жителей страны, так и для туристов.  

      Отмечается, что на каждом «некурящем» пляже будут установлены таблички, предупреждающие о запрете, на трех языках - тайском, английском и китайском, а для любителей табака при входе на территорию оборудуют специальные места.  

      Кроме того, представители департамента морских и береговых ресурсов Таиланда и туристической и морской полиции рассказали журналистам, что первое время с нарушителями правоохранители проведут беседу и вынесут предупреждение.  

      Напомним, ранее о том, что на тайских пляжах нельзя будет курить, российских путешественников предупреждали в посольстве России. Тогда дипломаты сообщили, что зона, свободная от табака, будет распространяться на популярные у россиян места отдыха на острове Пхукет, а также в курортных городах Паттайя, Хуахин и Патонг. 

      09:53, 01 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      247
      0
      #курение\n#сигареты\n#запрет\n#пляжи\n#туристы\n#Таиланд

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      14334

      Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

      5198
      11:56, 25 января, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      4406
      12:05, 30 января, 2018

      Зло во имя добра: в Сарапуле мужчины надругались над знакомым, чтобы проучить его

      4013
      08:30, 30 января, 2018

      Ильдар Бикбулатов покинет пост первого замглавы администрации Ижевска

      3961
      09:36, 26 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2603

      Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

      2245
      19:21, 30 января, 2018

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      2023
      18:10, 28 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      1992
      14:52, 29 января, 2018

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      1970
      09:55, 31 января, 2018

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      19:24, 26 января, 2018
      2092

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1850
      18:00, 28 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1650
      16:00, 28 января, 2018

      В США назвали победителей премии Grammy

      1643
      09:38, 29 января, 2018

      В сети появился новый трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

      1641
      11:55, 29 января, 2018

      Мультимедиа

      В Ижевске наблюдали затмение суперлуны

      Удмуртия в минуту: ремонт дорог и похолодание в регионе

      31 января, 2018

      Удмуртия в минуту: выемка документов на СОЛК имени Кулаковой и явка на выборах президента

      30 января, 2018