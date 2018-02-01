В Таиланде запретили курить на популярных пляжах

Нарушение запрета обойдется курильщику штрафом в 3 тысячи долларов

Бангкок. Таиланд. На популярных пляжах Таиланда с 1 февраля 2018 года запретили курить. Как пишет Life.ru со ссылкой на bangkokpost, в зону, свободную от табака, включили 24 пляжа в 12 провинциях страны.

Нарушение запрета обойдется курильщикам штрафом в 3 тысячи долларов или тюремным заключением сроком до 1 года. При этом он действует как для жителей страны, так и для туристов.

Отмечается, что на каждом «некурящем» пляже будут установлены таблички, предупреждающие о запрете, на трех языках - тайском, английском и китайском, а для любителей табака при входе на территорию оборудуют специальные места.

Кроме того, представители департамента морских и береговых ресурсов Таиланда и туристической и морской полиции рассказали журналистам, что первое время с нарушителями правоохранители проведут беседу и вынесут предупреждение.

Напомним, ранее о том, что на тайских пляжах нельзя будет курить, российских путешественников предупреждали в посольстве России. Тогда дипломаты сообщили, что зона, свободная от табака, будет распространяться на популярные у россиян места отдыха на острове Пхукет, а также в курортных городах Паттайя, Хуахин и Патонг.