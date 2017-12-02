Власти Турции запретили мужчинам краситься в черный цвет

Такое решение приняло Управление по делам религии страны.
Анкара. Турция. В Турции назвали неприемлемым для мужчин красить волосы в черный цвет. Как пишет Лента.ру, такое решение приняло Управление по делам религии страны (Диянет).
В Диянете отметили, что вместо черного нужно использовать более естественную хну.
Также Управление высказалось о том, что согласно исламу запрещается работать в местах, где продают алкоголь. Исключение возможно лишь тогда, когда у человека нет другого варианта заработать на жизнь.
Помимо этого, Диянет назвал грехом и прослушивание музыки, которая противоречит принципам ислама.