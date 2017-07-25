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      Канадского мормона, имеющего 145 детей, осудили за многоженство

      19:06, 25 июля, 2017
      Новичок
      19:06, 25 июля, 2017
      Новичок
      51
      0
      #дети\n#Канада\n#секты\n#суд
      Фото: pixabay.com
      51
      0

      В том же правонарушении признали виновным его бывшего зятя.  

      Виктория. Канада. До 5 лет могут провести за решеткой два жителя Канады – 61-летний Уинстон Блэкмор и 53-летний Джеймс Олер. Как пишет со ссылкой на зарубежные СМИ Лента.ру, верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал мужчин виновными в многоженстве.  

      Отмечается, что с 1990 по 2014 год Уинстон Блэкмор женился на 24 женщинах, которые родили от него 145 детей. У его бывшего зятя Джеймса Олера было 5 супруг. В прошлом оба были епископами одного из течений мормонской церкви.  

      Мужчин привлекли к суду в 2014 году. Процесс затянулся в связи с тем, что запрет права на полигамию мог быть расценен как покушение на религиозные свободы.  

      Кстати, основная масса проживающих в Северной Америке мормонов в конце XIX века отказалась от принятого у них ранее многоженства. Однако часть фундаменталистов в связи с этим откололась от Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (официальное название мормонской религиозной организации) и создала ряд новых течений, к одному из которых принадлежали осужденные.

      19:06, 25 июля, 2017
      Новичок
      51
      0
      #дети\n#Канада\n#секты\n#суд

       

       

       

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