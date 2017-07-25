Канадского мормона, имеющего 145 детей, осудили за многоженство

В том же правонарушении признали виновным его бывшего зятя.

Виктория. Канада. До 5 лет могут провести за решеткой два жителя Канады – 61-летний Уинстон Блэкмор и 53-летний Джеймс Олер. Как пишет со ссылкой на зарубежные СМИ Лента.ру, верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал мужчин виновными в многоженстве.

Отмечается, что с 1990 по 2014 год Уинстон Блэкмор женился на 24 женщинах, которые родили от него 145 детей. У его бывшего зятя Джеймса Олера было 5 супруг. В прошлом оба были епископами одного из течений мормонской церкви.

Мужчин привлекли к суду в 2014 году. Процесс затянулся в связи с тем, что запрет права на полигамию мог быть расценен как покушение на религиозные свободы.

Кстати, основная масса проживающих в Северной Америке мормонов в конце XIX века отказалась от принятого у них ранее многоженства. Однако часть фундаменталистов в связи с этим откололась от Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (официальное название мормонской религиозной организации) и создала ряд новых течений, к одному из которых принадлежали осужденные.