СМИ сообщили о бегстве боевиков ИГ из Мосула

Элитные подразделения армии ворвались в черту Старого города, который был последним укрытием террористов.

Мосул. СМИ сообщили о бегстве боевиков ИГ (деятельность запрещена на территории России) из Мосула. Элитные подразделения армии ворвались в черту Старого города, который был последним укрытием террористов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Представитель иракской армии бригадный генерал Яхйя Расул заявил в эфире государственного телевидения, что около 30 боевиков ИГИЛ было уничтожено, когда они пытались переплыть Тигр», - говорится в сообщении.

Местное новостное агентство сообщило, что над Старым городом уже развевается иракский государственный флаг.