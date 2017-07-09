  • $ 60.38 ↑
  • € 68.95 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      СМИ сообщили о бегстве боевиков ИГ из Мосула

      18:00, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:00, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      71
      0
      #терроризм\n#война\n#террор\n#Ирак
      Фото: trend.az
      71
      0

      Элитные подразделения армии ворвались в черту Старого города, который был последним укрытием террористов.

      Мосул. СМИ сообщили о бегстве боевиков ИГ (деятельность запрещена на территории России) из Мосула. Элитные подразделения армии ворвались в черту Старого города, который был последним укрытием террористов. Об этом сообщает «Интерфакс».

      «Представитель иракской армии бригадный генерал Яхйя Расул заявил в эфире государственного телевидения, что около 30 боевиков ИГИЛ было уничтожено, когда они пытались переплыть Тигр», - говорится в сообщении.

      Местное новостное агентство сообщило, что над Старым городом уже развевается иракский государственный флаг.

      18:00, 09 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      71
      0
      #терроризм\n#война\n#террор\n#Ирак

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      18:29, 04 июля, 2017
      6157

      13 человек погибли в аварии автобуса «Самара – Ижевск» и грузовика в Татарстане

      4392
      08:44, 02 июля, 2017

      Фото потопа в Ижевске, прогноз погоды от синоптиков на июль и страшное ДТП в Африке: что произошло минувшей ночью

      3511
      08:00, 06 июля, 2017

      Участок в Малой Пурге мог достаться экс-зампреду правительства Удмуртии Людмиле Чунаевой

      3299
      12:46, 03 июля, 2017

      Земля из-под аварийных домов в Малой Пурге досталась экс-зампреду правительства Удмуртии

      3066
      10:20, 03 июля, 2017

      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      16:56, 06 июля, 2017
      1335

      Водители Санкт-Петербурга возмутились новыми госномерами с неприличными буквами

      1076
      15:35, 07 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      1010
      12:00, 02 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      1004
      12:50, 04 июля, 2017

      Стали известны самые востребованные у силовиков России авто

      867
      18:26, 08 июля, 2017

      Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

      11:55, 07 июля, 2017
      935

      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      766
      16:08, 03 июля, 2017

      В сети появилось новое видео iPhone 8

      629
      18:32, 03 июля, 2017

      Кашпировский начал проводить сеансы исцеления в США

      602
      16:29, 05 июля, 2017

      Видео со щенком-велосипедистом стало хитом интернета

      589
      19:34, 06 июля, 2017

      Мультимедиа

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»

      07 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: молебен против дождя и деньги на ремонт ливневок

      07 июля, 2017

      II конференция по развитию производственной системы ООО «КОМОС ГРУПП»555

      07 июля, 2017