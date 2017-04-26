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      В Бразилии индейцы пришли на митинг с копьями, луком и гробами

      13:48, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:48, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #митинг\n#земля\n#Бразилия\n#права\n#Конгресс
      Фото: twitter.com/ajplus
      85
      0

      Они выступили против президента страны Мишеля Темера с требованием не нарушать земельное право коренного населения.

      Бразилия. Представители индейских племен организовали акцию протеста против ущемления земельных прав коренных жителей у здания Конгресса Бразилии. Пришедшие на митинг индейцы взяли с собой копья, луки со стрелами и черные гробы с белыми крестами на крышках, которые разложили у здания Конгресса, сообщает «Лайф».

      Протестующие не согласовали свои действия, поэтому полиция решила прекратить их акцию. Для этого правоохранители задействовали слезоточивый газ и водометы. В ответ индейцы пустили в ход стрелы и копья.

      Полиции удалось разогнать демонстрантов. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. 

      13:48, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #митинг\n#земля\n#Бразилия\n#права\n#Конгресс
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