В Бразилии индейцы пришли на митинг с копьями, луком и гробами

Они выступили против президента страны Мишеля Темера с требованием не нарушать земельное право коренного населения.

Бразилия. Представители индейских племен организовали акцию протеста против ущемления земельных прав коренных жителей у здания Конгресса Бразилии. Пришедшие на митинг индейцы взяли с собой копья, луки со стрелами и черные гробы с белыми крестами на крышках, которые разложили у здания Конгресса, сообщает «Лайф».

Протестующие не согласовали свои действия, поэтому полиция решила прекратить их акцию. Для этого правоохранители задействовали слезоточивый газ и водометы. В ответ индейцы пустили в ход стрелы и копья.

Полиции удалось разогнать демонстрантов. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.