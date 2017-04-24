Латвия стала самой ВИЧ-инфицированной страной в Европе

На 1 января 2017 года в стране зарегистрировали 6972 больных.

Рига. Латвия. В Латвии зарегистрировали самый высокий уровень ВИЧ-заболеваний в Европе. По данным «Лайф», об этом стало известно со слов главы Балтийской ВИЧ-ассоциации Инги Упмаце.

Число установленных случаев заражения в Латвии превысило эстонский показатель. По данным на 1 января 2017 года, число зарегистрированных больных ВИЧ составило 6972 человека. Болезнь затронула все возрастные группы, включая новорожденных и людей старше 55 лет.

Глава ассоциации считает, что к данной проблеме следует подключить все уровни государственных организаций, не только просвещать общественность, но и предлагать ей проверить свой ВИЧ-статус.