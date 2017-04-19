Художник из Франции высидел куриное яйцо за три недели

По условиям акции, он сможет вернуться домой только после того, как вылупятся еще 9 цыплят.

Париж. Франция. Французский художник Абрахам Пуаншваль решил устроить необычный перфоманс, который заключается в высиживании куриных яиц. Первый цыпленок уже появился на свет, сообщает «Лайф».

Всего ожидается вылупление 10 цыплят – только после этого Пуаншваль может вернуться домой. Все это время он должен находиться на специальном пластиковом насесте, укутавшись в теплое одеяло, в парижском музее современного искусства «Токийский дворец». Куриные яйца размещены под ним в стеклянном вивариуме. Согласно условиям акции, покидать насест он может не более чем на 30 минут в день.

По прогнозам экспертов, 44-летнему художнику нужно провести в таком положении 21-24 дня.