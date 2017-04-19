Художник из Франции высидел куриное яйцо за три недели

По условиям акции, он сможет вернуться домой только после того, как вылупятся еще 9 цыплят.
Париж. Франция. Французский художник Абрахам Пуаншваль решил устроить необычный перфоманс, который заключается в высиживании куриных яиц. Первый цыпленок уже появился на свет, сообщает «Лайф».
Всего ожидается вылупление 10 цыплят – только после этого Пуаншваль может вернуться домой. Все это время он должен находиться на специальном пластиковом насесте, укутавшись в теплое одеяло, в парижском музее современного искусства «Токийский дворец». Куриные яйца размещены под ним в стеклянном вивариуме. Согласно условиям акции, покидать насест он может не более чем на 30 минут в день.
По прогнозам экспертов, 44-летнему художнику нужно провести в таком положении 21-24 дня.
Новый перформанс Пуаншеваля: художник высиживает яйца
"Яйцо" - так называется новый перформанс экстравагантного французского художника Абраама Пуаншеваля. В парижском Музее современного искусства в "Токийском дворце":http://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement2/abraham-poincheval, в специальной прозрачной камере, он начал высиживать куриные яйца и намерен дождаться птенцов. За процессом могут проследить и посетители музея, и интернет- пользователи в прямой трансляции по YouTube.