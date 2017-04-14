Анджелина Джоли собралась замуж за миллиардера

По словам знакомых, Бред Питт в ярости от этой новости.

США. Анджелина Джоли решила выйти замуж за британского 40-летнего миллиардера арабского происхождения. Его имя не раскрывается, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Известно, что он занимается благотворительностью. Пара познакомилась на заседании ООН. Анджелина Джоли является послом доброй воли при организации.

По словам знакомых, Бред Питт не одобрил выбор бывшей возлюбленной. Официально пара пока не развелась.

Аджелина Джоли и Брэд Питт поженились 23 августа 2014 года после 9 лет совместной жизни. У них шестеро детей, трое из которых приемные. Осенью 2016 года стало известно, что актеры собираются разводиться.

Весной 2017 журналисты узнали, что отношения разводящихся супругов налаживаются. Брэд Питт стал чаще видеться с детьми. При этом поклонники отметили, что актер похудел по меньшей мере на 10 кг.