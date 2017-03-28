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      Расстрел одноклассников запланировала школьница из США

      12:56, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      12:56, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      185
      0
      #США\n#расстрелы\n#школьники
      Фото: pixabay.com
      185
      0

      Подробный план преступления она описала в своем дневнике.

      Мэриленд. США. 18-летняя девушка хотела устроить массовый расстрел в школе. Местная полиция обнаружила в ее доме дневник с детальным планом преступления, пишет «Лайф».

      Первая запись в нем сделана 16 декабря 2016 года. Девушка написала, что ждет какую-то дату в апреле, на которую намечена ее расправа. В ходе обыска полиция нашла дробовик и материалы для изготовления бомбы. О «потенциальной угрозе насилия в школе» сообщил отец девушки 23 марта.

      Подозреваемую сняли с занятий и передали следователям. В конце своей миссии ученица планировала умереть.

       

      ABC News on Twitter

      Maryland police say shotgun and bomb-making materials found at home of teen who was plotting mass school shooting. https://t.co/HRzXokOdcU

      12:56, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      185
      0
      #США\n#расстрелы\n#школьники
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