Расстрел одноклассников запланировала школьница из США

Мэриленд. США. 18-летняя девушка хотела устроить массовый расстрел в школе. Местная полиция обнаружила в ее доме дневник с детальным планом преступления, пишет «Лайф».

Первая запись в нем сделана 16 декабря 2016 года. Девушка написала, что ждет какую-то дату в апреле, на которую намечена ее расправа. В ходе обыска полиция нашла дробовик и материалы для изготовления бомбы. О «потенциальной угрозе насилия в школе» сообщил отец девушки 23 марта.

Подозреваемую сняли с занятий и передали следователям. В конце своей миссии ученица планировала умереть.

Maryland police say shotgun and bomb-making materials found at home of teen who was plotting mass school shooting. https://t.co/HRzXokOdcU