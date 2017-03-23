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      Пятилетняя девочка сорвала шапочку с Папы Римского Франциска

      11:20, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      11:20, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      108
      0
      #папа Римский\n#Рим
      Фото: pixabay.com
      108
      0

      Понтифик отнесся к этому с юмором и не стал ругать шалунью.

      Ватикан. Рим. 5-летняя девочка стащила пилеолус, белый головной убор католических священников, с головы Папы Римского. Как сообщают «Известия», сделала она это в тот момент, когда целовала его в щеку. Понтифик рассмеялся в ответ на шалость ребенка.

      Крестный отец девочки опубликовал на своей страничке в «Твиттере» забавное видео. В нем показано, как мужчина подносит свою крестницу к Папе Римскому для благословления. Девочка сначала поцеловала пантифика, а затем стащила пилеолус.

      Автор ролика с ником Mountain Butorac оставил подпись к видео: «Взял крестницу встретиться с папой римским. Она украла его шапочку». 

       

      Mountain Butorac on Twitter

      Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! https://t.co/SdSorop3uN

      11:20, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      108
      0
      #папа Римский\n#Рим
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