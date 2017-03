Пятилетняя девочка сорвала шапочку с Папы Римского Франциска

Ватикан. Рим. 5-летняя девочка стащила пилеолус, белый головной убор католических священников, с головы Папы Римского. Как сообщают «Известия», сделала она это в тот момент, когда целовала его в щеку. Понтифик рассмеялся в ответ на шалость ребенка.

Крестный отец девочки опубликовал на своей страничке в «Твиттере» забавное видео. В нем показано, как мужчина подносит свою крестницу к Папе Римскому для благословления. Девочка сначала поцеловала пантифика, а затем стащила пилеолус.

Автор ролика с ником Mountain Butorac оставил подпись к видео: «Взял крестницу встретиться с папой римским. Она украла его шапочку».

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! https://t.co/SdSorop3uN