Жертвами протестов в Пакистане стали не менее восьми человек

Исламабад. Пакистан. К гибели как минимум 8 человек привели волнения, охватившие Пакистан после ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. При разгоне демонстраций ранены 290 протестующих, более 1,9 тыс. задержаны, передает «МИР 24» со ссылкой на телеканал Dawn.

Беспорядки начались вечером 9 мая. В тот день Имрана Хана взяли под стражу по делу об ущербе бюджету при основании «Университета Аль-Кадир». Суд в Исламабаде арестовал политика на 8 дней. Также задержали генсека и двух высокопоставленных функционеров партии «Техрик-и-Инсаф», которую фактически возглавляет Имран Хан.

Оппозиция призвала к массовым митингам, которые с особым размахом прошли в столице страны Исламабаде, а также провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. На их подавление кроме полиции были направлены военные