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Жертвами протестов в Пакистане стали не менее восьми человек

12:18, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Жертвами протестов в Пакистане стали не менее восьми человек
12:18, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Пакистан\n#политика\n#арест\n#митинги\n#акции протеста\n#полиция\n#военные\n#гибель людей\n#беспорядки
Фото: pxhere.com
23
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290 получили ранения, около 2 тысяч демонстрантов задержала полиция.

Исламабад. Пакистан. К гибели как минимум 8 человек привели волнения, охватившие Пакистан после ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. При разгоне демонстраций ранены 290 протестующих, более 1,9 тыс. задержаны, передает «МИР 24» со ссылкой на телеканал Dawn.

Беспорядки начались вечером 9 мая. В тот день Имрана Хана взяли под стражу по делу об ущербе бюджету при основании «Университета Аль-Кадир». Суд в Исламабаде арестовал политика на 8 дней. Также задержали генсека и двух высокопоставленных функционеров партии «Техрик-и-Инсаф», которую фактически возглавляет Имран Хан.

Оппозиция призвала к массовым митингам, которые с особым размахом прошли в столице страны Исламабаде, а также провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. На их подавление кроме полиции были направлены военные

12:18, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Пакистан\n#политика\n#арест\n#митинги\n#акции протеста\n#полиция\n#военные\n#гибель людей\n#беспорядки