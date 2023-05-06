Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве

Лондон. Великобритания. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби официально короновал короля Великобритании Карла III в Вестминстерском аббатстве. Прямой эфир церемонии транслировался на официальном сайте британской королевской семьи.

Коронация монархов происходит в аббатстве, начиная с 1066 года, когда здесь был коронован Вильгельм I Завоеватель. Царствующий монарх, ставший 40-м по счёту коронованным в аббатстве, избрал для коронации корону Святого Эдуарда, которой короновалась и его мать Елизавета II в 1953 году. После коронации Карла III архиепископ Кентерберийский возложил корону королевы Марии на супругу монарха Камиллу, которая с этого дня официально лишилась в титуле приставки консорта. Теперь она королева Великобритании и Северной Ирландии.

На коронации также присутствовал младший сын короля — принц Гарри, герцог Сассекский.