Президент России принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве

Москва. Президент России проголосовал на муниципальных выборах в Москве. Глава государства воспользовался системой дистанционного электронного учета голосов избирателей. Видео с кадрами участия Владимира Путина в онлайн-голосовании опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин проголосовал с рабочего компьютера в своем кабинете. Кликнув по кнопке на мониторе, он сказал: «Всё, голос учтён».

После этого президент обратился к соотечественникам. «Дорогие друзья! 11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надёжная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал Владимир Путин.

Напомним, с 9 по 11 сентября в 14 субъектах Российской Федерации проходят выборы глав регионов, в 6 — депутатов законодательных собраний. У жителей Удмуртии есть возможность выбрать руководителя республики и депутатов Госсовета седьмого созыва.