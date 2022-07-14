В БРИКС могут войти Саудовская Аравия, Турция и Египет

Нью-Дели. Индия. Власти Саудовской Аравии, Турции и Египта проявляют интерес к вступлению в БРИКС. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента международного форума БРИКС Пурниму Ананд.

В интервью изданию она рассказала, что вопрос может быть поставлен в повестку дня ближайшего саммита объединения, который пройдет в 2023 году в ЮАР.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — приводит газета слова Пурнимы Ананд.

Добавим, ранее сообщалось о намерении Аргентины и Ирана стать членами БРИКС.

Данная организация существует с 2006 года. В нее входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР (последняя присоединилась в 2011 году, до этого союз назывался БРИК). Страны объединения ставят своей целью углубление сотрудничества в области экономики на взаимовыгодных условиях.

На долю БРИКС приходится четверть поверхности суши и 40 % населения Земли. Валовый внутренний продукт стран альянса составляет порядка 15,5 трлн долларов США.