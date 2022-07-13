ЕС пошел на уступки по транзиту грузов в Калининград

Брюссель. Бельгия. Перевозки грузов с основной территории России в Калининградскую область сохраняться в прежнем объеме. Евросоюз подготовил документ об этом, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники во властных кругах.

Отмечается, что в документе говорится о недопустимости ограничения транзита грузов между регионами России. При этом речь идет как об автомобильном, так и железнодорожном транспорте. Также источник добавил, что любые товары, перевозимые в Калининградскую область, будут исключены из санкционных списков‎.

Сейчас документ находится на стадии согласования Брюсселем и Вильнюсом‎.

Напомним, 17 июня власти Литвы запретили провоз ряда санкционных товаров в Калининград по своей территории. В список попало примерно 30% общего объема грузоперевозок из России в отдаленный регион. Министр иностранных дел прибалтийской страны Габриэлюс Ландсбергис объяснил принятое решение рекомендацией Еврокомиссии.

20 июня российский МИД потребовал от Вильнюса снять необоснованное ограничение.