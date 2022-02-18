В ДНР объявили об эвакуации женщин, детей и пенсионеров в Россию

Донецк. ДНР. Уязвимые группы населения Донецкой народной республики могут на время возможных боевых действий отправиться в соседнюю Ростовскую область России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в парламенте ДНР.

Имеются в виду женщины, дети и пожилые люди общей численностью в несколько сотен тысяч человек со всей территории непризнанного государства.

Информатор добавил, что договоренность с властями Ростовской области достигнута, регион уже готовит пункты временного размещения беженцев.

Эту информацию подтвердил агентству источник в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

«Сроки окончания не определены. Сколько потребуется, столько люди и будут находиться в пунктах размещения. Пока безопасно не станет», — приводит слова собеседника «Интерфакс».

Также о массовой эвакуации населения сообщил 18 февраля в видеообращении к гражданам ДНР глава республики Денис Пушилин. В первую очередь, по его словам, вывозить будут женщин, детей и пенсионеров.

Добавим, украинские силовики начали с 17 февраля массовые обстрелы городов и сел Донецкой и Луганской народных республик. Вооруженные силы ДНР и ЛНР открывали по позициям ВСУ ответный огонь.