Народная милиция ДНР и ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Луганск. ЛНР. Бойцы Народной милиции (вооруженных сил) Донецкой народной республики ответили огнем на обстрелы со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — приводит агентство заявление руководства Народной милиции ДНР.

Привела ли перестрелка к жертвам и разрушениям, пока неизвестно, информация уточняется.

Ответный огонь на провокации украинских военных открыли также военнослужащие Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель Луганска в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

В руководстве Луганской народной республики тем временем заявили, что за последние сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня. Из минометов калибра 120 мм и гранатометов были обстреляны, в частности, населенные пункты Раевка, Сокольники и Донецкий.

В Киеве указали в ответ на 8 нарушений режима прекращения огня со стороны отделившихся территорий, при этом потерь в рядах ВСУ не отмечено.