Будете ездить через Донбасс: Лукашенко пригрозил Польше последствиями перекрытия железных дорог в Белоруссию

Авторов подобных инициатив белорусский президент назвал «дикими политиками».



Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии высказался о перспективах, ждущих Польшу, в случае реализации угроз, высказываемых ее политиками. В частности, Александр Лукашенко прокомментировал заявления некоторых из них о возможном перекрытии железнодорожных пограничных переходов на границе с Белоруссией, пишет БЕЛТА.

«Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — приводит агентство слова белорусского лидера. При этом Лукашенко назвал польских политиков «дикими».

Также он отметил, что Варшава за счет давления на Минск пытается решить свои внутренние и внешние проблемы.

Отношения Лукашенко с западными соседями вновь обострились из-за попыток прорывов через границы мигрантами с Ближнего Востока и Африки, едущих через Белоруссию в страны Евросоюза. По мнению многих политиков в Польше и Прибалтике, кризис создан искусственно и вина за него лежит на Лукашенко.

Если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября, в правительстве Польши недавно предложили закрыть железнодорожный пункт пропуска возле пограничного перехода в Кузнице.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил в случае перекрытия границ с Польшей оставить Европу без поставок российского газа по трубопроводам, проходящим через территорию республики.