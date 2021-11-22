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Будете ездить через Донбасс: Лукашенко пригрозил Польше последствиями перекрытия железных дорог в Белоруссию

16:19, 22 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Будете ездить через Донбасс: Лукашенко пригрозил Польше последствиями перекрытия железных дорог в Белоруссию
16:19, 22 ноября, 2021
Евгений Кандаков
23
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#Белоруссия\n#Польша\n#Литва\n#граница\n#беженцы\n#мигранты\n#скандал\n#политика\n#Александр Лукашенко
Фото: vk.com/rt_russian
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Авторов подобных инициатив белорусский президент назвал «дикими политиками».

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии высказался о перспективах, ждущих Польшу, в случае реализации угроз, высказываемых ее политиками. В частности, Александр Лукашенко прокомментировал заявления некоторых из них о возможном перекрытии железнодорожных пограничных переходов на границе с Белоруссией, пишет БЕЛТА.

«Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — приводит агентство слова белорусского лидера. При этом Лукашенко назвал польских политиков «дикими».

Также он отметил, что Варшава за счет давления на Минск пытается решить свои внутренние и внешние проблемы.

Отношения Лукашенко с западными соседями вновь обострились из-за попыток прорывов через границы мигрантами с Ближнего Востока и Африки, едущих через Белоруссию в страны Евросоюза. По мнению многих политиков в Польше и Прибалтике, кризис создан искусственно и вина за него лежит на Лукашенко.

Если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября, в правительстве Польши недавно предложили закрыть железнодорожный пункт пропуска возле пограничного перехода в Кузнице.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил в случае перекрытия границ с Польшей оставить Европу без поставок российского газа по трубопроводам, проходящим через территорию республики.

16:19, 22 ноября, 2021
Евгений Кандаков
23
0
#Белоруссия\n#Польша\n#Литва\n#граница\n#беженцы\n#мигранты\n#скандал\n#политика\n#Александр Лукашенко
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