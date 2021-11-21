Пекин понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах

Причиной послужило открытия представительства Тайваня в Вильнюсе.



Пекин. КНР. Власти Китая понизили дипломатические отношения с Литвой. Вместо полномочного посла связями двух государств будет заниматься поверенный в делах, пишут «Известия» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Демарш был вызван открытием представительства Тайваня в Вильнюсе. Данный шаг литовских властей в Пекине расценили как вмешательство во внутренние дела Китая и нарушение территориальной целостности страны.

Представительство открылось 18 ноября. Причем в названии офиса говорится, что он принадлежит независимому государству Тайвань. Отмечается, что фактически дипмиссии острова в других странах имеются, но они считаются представительствами города Тайбэя.

Тайвань вышел из-под контроля Пекина в 1949 году, когда на остров эвакуировались проигравшие войну с возглавляемой Мао Цзедуном Компартией Китая вооруженные силы движения Гоминьдан во главе с Чан Кайши.

До начала 70-х годов 20 века США официально не признавали КНР, считая Китаем Тайвань. В связи со сменой внешнеполитического курса при президенте Никсоне в 1972 году Вашингтон восстановил отношения с Пекином. В то же время на деле экономические и дипломатические связи США с Тайбеем не прерывались.

Объявивший экономическую и дипломатическую войну КНР президент США Дональд Трамп пытался разыграть чувствительную для Китая «тайваньскую карту». В частности, он вел переговоры с политическими лидерами острова.

Отказавшийся от многих инициатив Трампа его преемник на посту президента США Джо Байден 16 ноября заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.