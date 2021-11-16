В США заявили об опасных для МКС испытаниях российской ракеты

Экипажу станции пришлось временно эвакуироваться на корабли «Союз» и Crew Dragon.

Вашингтон. США. Россия сбила с земли собственный спутник, что поставило под угрозу экипаж Международной космической станции (МКС), заявил представитель Госдепа Нед Прайс. Об этом пишет «Интерфакс».

Испытание противоспутникового оружия он назвал безответственным и пообещал, что Вашингтон и союзники США не оставят эти действия без ответа.

По словам Прайса, в результате уничтожения космического объекта на орбите появилось скопление опасного для спутников мусора в количестве 1,5 тыс. отслеживаемых обломков и огромного количества более мелких.

Представитель Пентагона Джон Кирби добавил, что Россия не предупредила о проведении испытаний США.

Напомним, 15 ноября из-за опасности столкновения с космическим мусором экипаж МКС временно перешел в корабли «Союз» и Crew Dragon, об этом сообщал Роскосмос. В итоге контакта станции с какими-либо посторонними объектами отмечено не было.

В 2020 году главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявлял, что новая система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» способна сбивать спутники и отражать удары гиперзвукового оружия. В российской армии имеются и другие виды вооружений, предназначенные для борьбы с военными спутниками.

Системы для уничтожения космических объектов на орбите Земли в настоящее время имеют США, Россия, КНР и Индия. В марте 2021 года американские военные сообщили о планах использовать МКС для испытаний по защите от гиперзвуковых ракет.