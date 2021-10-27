Польшу обязали платить по 1 млн евро в день или менять законодательство

Такое решение принял суд Евросоюза.



Варшава. Польша. Польша должна выплачивать по 1 млн евро в день (81 млн 580 тыс. рублей) до тех пор, пока не вернет свои законы в соответствие с европейскими. Такое решение вынес 27 октября суд Евросоюза, пишут «Известия» со ссылкой на газету Wyborcza.

7 октября Конституционный суд Польши принял постановление, ставящее под сомнение приоритет европейского права над конституцией республики. Европейский суд потребовал не принимать эти поправки, а Еврокомиссия пообещала защищать верховенство законов Евросоюза. В частности, Варшава должна упразднить дисциплинарную палату для судей.

21 октября глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер пригрозил Польше исключением из Евросоюза. Однако премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует покидать ЕС.

В то же время спор с Брюсселем по вопросу приоритета законов ЕС над национальными он назвал «беседой с пистолетом у виска». Также Моравецкий выразил опасения по поводу того, что Еврокомиссия из-за спора с Польшей готова развязать третью Мировую войну и пообещал защищать страну «любым оружием».