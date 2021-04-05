Принца Иордании заподозрили в причастности к заговору

Также в него могли быть вовлечены другие родственники монарха и бывший глава Минфина страны.



Амман. Иордания. Сводный брат короля Иордании, бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн при поддержке иностранных государств готовил заговор. Как заявил глава МИД королевства Айман Сафади, его целью была дестабилизации обстановки в стране, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC.

По словам дипломата, всего по подозрению в причастности к заговору арестовано около 20 человек. Какие именно зарубежные страны помогали им, министр иностранных дел Иордании не уточнил.

По данным BBC, среди задержанных - еще один член королевской семьи, а также бывший министр финансов.

Сам бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн заявил, что находится под домашним арестом. По его словам, к нему пришел начальник генштаба Вооруженных сил страны и запретил покидать дом, выходить на связь и встречаться с кем бы то ни было.

Принц считает, что властям не понравился ряд проведенных им встреч и критических публикации в соцсетях с обвинениями в коррупции и некомпетентности многих высокопоставленных лиц, включая короля Иордании Абдаллу II.