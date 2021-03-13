Верховный суд Бразилии рассмотрит аннулирование приговора бывшему президенту

В 2017 году его приговорили к 9,5 годам заключения.

Бразилиа. Бразилия. Верховный суд Бразилии рассмотрит возможность аннулировать приговор бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом пишет «Интерфакс».

Лула да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2010 год, в 2017 году он был приговорён к тюремному сроку за коррупцию и отмывание денег. Изначально его срок составлял 9,5 лет, а потом был увеличен до 12 лет и 1 месяца.

Адвокаты обжаловали приговор, в результате 9 марта 2021 года Федеральный верховный Суд Бразилии отменил обвинения против бывшего президента. Генпрокуратура не согласилась с данным решением и подала апелляцию, но она была отклонена. Теперь Верховный суд страны в полном составе должен подтвердить аннулирование обвинений.

«Интерфакс» отмечает, что оправдание бывшего главы государства позволит ему баллотироваться в президенты вновь — на ближайших выборах 2022 года.