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Власти Казахстана обещают воздержаться от репрессий против митингующих

14:27, 10 января, 2021
Евгений Кандаков
Власти Казахстана обещают воздержаться от репрессий против митингующих
14:27, 10 января, 2021
Евгений Кандаков
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#митинги\n#Казахстан\n#выборы\n#полиция\n#акции протеста
Фото: vk.com/rt_russian
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10 января в стране проходят выборы в парламент, оппозиция вышла на митинги.

Алма-Ата. Казахстан. В Казахстане 10 января начались выборы в нижнюю палату национального парламента. Как пишет RT со ссылкой на ТАСС, президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал митинги оппозиции, которые начались в крупнейшем городе страны, Алма-Ате.

«Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет», - заявил глава государства.

По данным РИА Новости, полиция препятствует проведению акции протеста в центре Алма-Аты. Несколько участников митинга, призывавшие к бойкоту выборов, задержаны. В городе отмечаются перебои с мобильным интернетом

Добавим, в парламентских выборах принимают участие пять из шести существующих партий: Народная партия Казахстана, правящая партия «Нур Отан», народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», демократическая партия Казахстана «Ак жол», политическая партия «Адал». Одновременно проходят выборы в местные законодательные органы.

14:27, 10 января, 2021
Евгений Кандаков
173
0
#митинги\n#Казахстан\n#выборы\n#полиция\n#акции протеста