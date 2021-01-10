Власти Казахстана обещают воздержаться от репрессий против митингующих

10 января в стране проходят выборы в парламент, оппозиция вышла на митинги.



Алма-Ата. Казахстан. В Казахстане 10 января начались выборы в нижнюю палату национального парламента. Как пишет RT со ссылкой на ТАСС, президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал митинги оппозиции, которые начались в крупнейшем городе страны, Алма-Ате.

«Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет», - заявил глава государства.

По данным РИА Новости, полиция препятствует проведению акции протеста в центре Алма-Аты. Несколько участников митинга, призывавшие к бойкоту выборов, задержаны. В городе отмечаются перебои с мобильным интернетом

Добавим, в парламентских выборах принимают участие пять из шести существующих партий: Народная партия Казахстана, правящая партия «Нур Отан», народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», демократическая партия Казахстана «Ак жол», политическая партия «Адал». Одновременно проходят выборы в местные законодательные органы.