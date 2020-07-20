В Испании местные власти грозятся отобрать пустующие квартиры

Забрать в пользу муниципалитета могут объекты недвижимости, в которых никто не живет больше 2 лет.



Барселона. Испания. Порядка 200 квартир собирается изъять у владельцев мэрия Барселоны, если они будут пустовать еще в течение месяца. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Noticia.ru.

Отмечается, что жилье находится в собственности у крупных компаний и организаций, а около половины принадлежит испанскому государственному банку Sareb. Квартиры не заняты уже 2 года, и власти города поставили перед владельцами ультиматум: найти жильцов в течение месяца, либо объекты будут изъяты в пользу муниципалитета.

В ближайшее время подобный ультиматум поставят перед владельцами еще 230 квартир.