Саакашвили назначили руководителем исполкома Национального совета реформ Украины

Ранее скандального политика прочили на пост вице-премьера.



Киев. Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал председателем Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины. Указ об этом размещен на официальном сайте главы государства.

Таким образом, бывший губернатор Одесской области возглавил подразделение вспомогательного органа по стратегическому планированию реформ, их внедрению и мониторингу реализации.

Первоначально президент Украины Владимир Зеленский хотел назначить Саакашвили вице-премьером по реформам. Однако эта идея натолкнулась на дипломатический демарш Грузии, где против Саакашвили по итогам его правления в 2004-2013 годах возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси грозились отозвать посла из Киева в случае включения экс-президента в состав правительства. В итоге кандидатуру Саакашвили даже не стали обсуждать, сославшись на недостаточное количество депутатов Верховной рады, готовых поддержать скандального политика.

Напомним, после проигрыша президентских выборов в Грузии в 2013 году Михаил Саакашвили обосновался на Украине. В мае 2015 года был назначен главой Одесской областной администрации. Однако в 2016 году был с этого поста уволен и ушел в оппозицию к президенту Петру Порошенко. В 2017 году был лишен украинского гражданства, а в 2018 году со скандалом выдворен из страны, жил в Нидерландах. После смены власти на Украине в 2019 году вновь вернулся в Киев.