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Режим экс-президента Грузии Саакашвили решили признать преступным

11:20, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:20, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Михаил Саакашвили\n#Грузия\n#режим\n#преступность\n#партия
Фото: Czarek Sokolowski / AP
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Парламент рассмотрит проект резолюции.

Грузия. Парламент Грузии планирует рассмотреть проект резолюции о признании режима бывшего президента страны Михаила Саакашвили преступным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Целью документа является признание «преступным и авторитарным» политический режим, который был в стране во время правления партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Также он подразумевает расследование преступлений, совершенных в тот период.

Напомним, Михаил Саакашвили был президентом с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года по ноябрь 2013 года.

Через два года окончания его полномочий бывшего главу лишили гражданства. Тогда он получил паспорт Украины и занял пост губернатора Одесской области.

В начале 2018 года его выслали в Польшу, откуда он переехал в Нидерланды.

На родине Саакашвили грозит тюремный срок по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили (6 лет), а также из-за его причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани (3 года).

11:20, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
104
0
#Михаил Саакашвили\n#Грузия\n#режим\n#преступность\n#партия

 

 

 


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