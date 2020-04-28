Правительство Украины не поддержало выдвижение Саакашвили на пост вице-премьера

Ранее Грузия пригрозила отозвать посла в случае такого назначения.



Киев. Украина. Шансы Михаила Саакашвили занять пост вице-премьера Украины упали до нуля. Кабмин отозвал из Верховной рады законопроект о его назначении, сообщает РБК со ссылкой на «Цензор.нет» и собственный источник, близкий к экс-губернатору Одесской области.

Причиной фиаско называют то, что бывшему президенту Грузии не удалось набрать достаточное количество голосов депутатов в свою поддержку. Их требуется 226, но поддержать Саакашвили согласились не более 170 парламентариев.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не готов просто так отказаться от идеи вновь задействовать Саакашвили в политике. Ему могут предложить другую должность в правительстве, или даже вернуть в качестве губернатора в Одессу, инфрмирует украинский портал.

Напомним, 22 апреля стало известно о предложении Саакашвили от Зеленского занять пост вице-премьера по реформам. Грузия в ответ пригрозила отозвать своего посла на Украине.

Напомним, Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. После поражения на выборах покинул свою страну, где против него возбудили несколько уголовных дел. В мае 2015 года был назначен главой Одесской областной администрации. После конфликта с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году потерял должность и занялся оппозиционной деятельностью. В 2017 году был лишен украинского гражданства, а в 2018 году Саакашвили со скандалом выдворили в Польшу. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил политика в правах, после чего тот вернулся в Киев.