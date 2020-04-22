Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером правительства Украины

Об этом скандальный грузинско-украинский политик сам написал в соцсети.

Киев. Украина. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предложили стать вице-премьером правительства Украины по реформам. Об этом экс-губернатор Одесской области написал в социальной сети.

По словам скандального политика, в свою команду его пригласил лично президент Украины Владимир Зеленский. Детали будущей работы на посту вице-премьера по реформам Михаил Саакашвили обсудил с главой кабмина Денисом Шмыгалем. Свои предложения по необходимым изменениям он пообещал представить в Верховной раде.

Напомним, президентом Грузии Михаил Саакашвили был с 2004 по 2013 годы. На родине сейчас ему грозит уголовное преследование. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил его руководителем Одесской областной администрации. Однако в 2016 году Саакашвили был лишен этой должности. В дальнейшем его со скандалом депортировали в Польшу, запретив въезд на Украину.

В мае 2019 года новый украинский лидер Владимир Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. С этого времени он снова проживает в Киеве.