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Касым-Жомарт Токаев стал исполняющим обязанности президента Казахстана

10:30, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
10:30, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#политика\n#Казахстан\n#президент
Фото: www.inform.kz
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Парламентарий принес присягу.

Казахстан. Касым-Жомарт Токаев вступил в должность исполняющего обязанности президента Казахстана. Об этом пишет RT.

Напомним, во вторник, 19 марта, бывший лидер республики Нурсултан Назарбаев заявил в телеобращении, что складывает свои полномочия. При этом он не покидает политическую арену и сохранит пост главы Совбеза Казахстана.

Согласно законам страны, в случае досрочного прекращения полномочий главы государства его пост до окончания выборного срока (до 2020 года) переходит председателю верхней палаты парламента, то есть к Касым-Жомарту Токаеву.

«Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем поручить управление Казахстаном», — заметил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 года. До этого политик 1,5 года был президентом Казахской ССР. 

В среду, 20 марта, Касым-Жомарт Токаев принес присягу.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал он.

10:30, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
166
0
#политика\n#Казахстан\n#президент

 

 

 


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