Касым-Жомарт Токаев стал исполняющим обязанности президента Казахстана

Парламентарий принес присягу.

Казахстан. Касым-Жомарт Токаев вступил в должность исполняющего обязанности президента Казахстана. Об этом пишет RT.

Напомним, во вторник, 19 марта, бывший лидер республики Нурсултан Назарбаев заявил в телеобращении, что складывает свои полномочия. При этом он не покидает политическую арену и сохранит пост главы Совбеза Казахстана.

Согласно законам страны, в случае досрочного прекращения полномочий главы государства его пост до окончания выборного срока (до 2020 года) переходит председателю верхней палаты парламента, то есть к Касым-Жомарту Токаеву.

«Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем поручить управление Казахстаном», — заметил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 года. До этого политик 1,5 года был президентом Казахской ССР.



В среду, 20 марта, Касым-Жомарт Токаев принес присягу.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал он.