Европарламент отказался считать Россию своим стратегическим партнером

Депутаты пересмотрят соглашение 1994 года.

Брюссель. Бельгия. Европарламент отказался от России как от своего стратегического партнера. Об этом пишут «Известия».

Парламентарии решили пересмотреть Соглашение 1994 года о «партнерстве и сотрудничестве».

Как сказано в докладе органа, принятого 12 марта, Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера, поскольку принципы Соглашения, указанные в статье 2, не соблюдаются.

Документ поддержали 402 депутата, 163 проголосовали против.

По мнению депутатов, политика России противоречит ценностям Евросоюза, в частности, об этом свидетельствуют действия страны в отношении Украины.