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Европарламент отказался считать Россию своим стратегическим партнером

18:50, 12 марта, 2019
Анна Торхова
18:50, 12 марта, 2019
Анна Торхова
68
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Фото: wikimedia.org
68
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Депутаты пересмотрят соглашение 1994 года.

Брюссель. Бельгия. Европарламент отказался от России как от своего стратегического партнера. Об этом пишут «Известия».

Парламентарии решили пересмотреть Соглашение 1994 года о «партнерстве и сотрудничестве».

Как сказано в докладе органа, принятого 12 марта, Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера, поскольку принципы Соглашения, указанные в статье 2, не соблюдаются.

Документ поддержали 402 депутата, 163 проголосовали против.

По мнению депутатов, политика России противоречит ценностям Евросоюза, в частности, об этом свидетельствуют действия страны в отношении Украины.

18:50, 12 марта, 2019
Анна Торхова
68
0

 

 

 


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