Ким Чен Ын отправился на бронепоезде во Вьетнам на саммит с Дональдом Трампом

Встреча пройдёт в Ханое 27 и 28 февраля.

Северная Корея. Лидер КНДР Ким Чен Ын проведет переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщило РИА Новости, он пройдёт в Ханое 27-28 февраля.

«Председатель Трудовой партии Кореи и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын вскоре совершит официальный дружественный визит в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама и президента СРВ Нгуен Фу Чонга», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын выехал днём 23 февраля на своём бронепоезде из Пхеньяна для участия во втором по счёту саммите с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что северокорейский лидер прибудет в город Донг Данг вьетнамской провинции Лангшон на границе с Китаем во вторник, 26 февраля.