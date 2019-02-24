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Ким Чен Ын отправился на бронепоезде во Вьетнам на саммит с Дональдом Трампом

10:55, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
10:55, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#саммит\n#Вьетнам\n#поезда\n#Северная Корея\n#Дональд Трамп
Фото: wikimedia.org
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Встреча пройдёт в Ханое 27 и 28 февраля.

Северная Корея. Лидер КНДР Ким Чен Ын проведет переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщило РИА Новости, он пройдёт в Ханое 27-28 февраля.

«Председатель Трудовой партии Кореи и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын вскоре совершит официальный дружественный визит в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама и президента СРВ Нгуен Фу Чонга», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын выехал днём 23 февраля на своём бронепоезде из Пхеньяна для участия во втором по счёту саммите с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что северокорейский лидер прибудет в город Донг Данг вьетнамской провинции Лангшон на границе с Китаем во вторник, 26 февраля.

10:55, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
81
0
#саммит\n#Вьетнам\n#поезда\n#Северная Корея\n#Дональд Трамп

 

 

 


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