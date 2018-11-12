Евросоюз отказался признавать выборы в ЛНР и ДНР

Процедура нарушила суверенитет и законодательство Украины.

Брюссель. Европейский союз назвал незаконными выборы, прошедшие в самопровозглашенных Луганской и Донецкой Республиках. Об этом пишет «Интерфакс».

Европа осудила и отказалась принимать результаты процедуры.

«Это нарушение международного права, обязательств, принятых по минским соглашениям, и это также нарушает суверенитет и законодательство Украины», - заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

Вопрос об ограничительных мерах принимает совет при единогласном голосовании. В настоящий момент Украина не входит в повестку ближайшего заседания. Вероятно, его рассмотрят по разделу «текущих дел».

Напомним, выборы прошли в воскресенье, 11 ноября. В понедельник, 12 ноября, стали известны результаты. Главой ЛНР избрали Леонида Пасечника, в ДНР – Дениса Пушилина.