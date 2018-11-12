Главой ЛНР избрали Леонида Пасечника

Большинство мест в парламенте займут депутаты движения «Мир Луганщине».

ЛНР. Леонид Пасечник победил на выборах главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя ЦИК Елену Кравченко.

За бывшего исполняющего обязанности главы проголосовали 68,9% жителей. Около 1% голосов признали недействительными.

Также большинство мест в парламенте ЛНР займут депутаты общественного движения «Мир Луганщине». Его возглавляет Пасечников. За него проголосовали 74,12% избирателей.