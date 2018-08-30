play
pause
  • $ 68.15 ↑
  • € 79.56 ↑

Украина подготовила пакет документов для денонсации договора о дружбе с Россией

19:00, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
196
0
#Украина\n#Киев\n#международные отношения\n#международное сотрудничесвто\n#дружба\n#Россия.
Фото: Википедия
196
0

Он будет рассматриваться в ближайшее время.

Киев. Украина. Министерство внутренних дел Украины расторгнет соглашение о дружбе с Россией. Об этом пишет RT.

«Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Мы его обработали. В ближайшее время внесём его формально», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, что президент Петр Порошенко ранее поручил МИД подготовить документ для денонсации соглашения, которое было заключено 1997 году сроком на 10 лет (действие договора автоматически продлевается на следующие 10 лет, если какая-то из сторон не захочет прекратить его действие).

Как сообщает «Интерфакс», согласно Договору о дружбе, между двумя странами закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

19:00, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
196
0
#Украина\n#Киев\n#международные отношения\n#международное сотрудничесвто\n#дружба\n#Россия.

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

12:29, 29 августа, 2018
9930

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

9778
09:30, 30 августа, 2018

В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

8242
13:40, 27 августа, 2018

МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

7074
19:31, 28 августа, 2018

Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

5411
15:35, 29 августа, 2018

В Москве мужчина прооперировал двухлетнего ребенка на дому

17:30, 24 августа, 2018
2275

Бывший вице-губернатор Курской области получил 2 года строгого режима за взятку в виде гаража

1749
15:30, 27 августа, 2018

Telegram назвал условия передачи данных пользователей спецслужбам

1689
16:40, 28 августа, 2018

Московский суд заочно арестовал экс-гендиректора «Трансаэро»

1656
17:40, 28 августа, 2018

В ЕГЭ по русскому языку увеличили количество заданий

1628
16:50, 27 августа, 2018

В Австралии на лодку рыбаков напал крокодил

18:20, 28 августа, 2018
3992

Новые антироссийские санкции США вступили в силу

1652
10:52, 27 августа, 2018

Олимпийский чемпион из Германии Кристиан Шенк признался в употреблении допинга

1615
10:30, 29 августа, 2018

В США под рестораном KFC нашли тоннель для контрабанды наркотиков

1290
17:35, 24 августа, 2018

Пограничники Таджикистана ищут группу боевиков из Афганистана

909
16:00, 27 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: спасение 300-летней сосны и падение цен на авиабилеты «Ижавиа» и «РусЛайн»

Удмуртия в минуту: временный руководитель ДРЭУ и цены на рейсы «Аэрофлота»

29 августа, 2018

Удмуртия в минуту: банкротство владельца Камбарского машзавода

27 августа, 2018