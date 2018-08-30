Украина подготовила пакет документов для денонсации договора о дружбе с Россией

Он будет рассматриваться в ближайшее время.

Киев. Украина. Министерство внутренних дел Украины расторгнет соглашение о дружбе с Россией. Об этом пишет RT.

«Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Мы его обработали. В ближайшее время внесём его формально», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, что президент Петр Порошенко ранее поручил МИД подготовить документ для денонсации соглашения, которое было заключено 1997 году сроком на 10 лет (действие договора автоматически продлевается на следующие 10 лет, если какая-то из сторон не захочет прекратить его действие).

Как сообщает «Интерфакс», согласно Договору о дружбе, между двумя странами закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.