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Чуть не зарезавший своего друга житель Удмуртии получил условный срок

17:40, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Чуть не зарезавший своего друга житель Удмуртии получил условный срок
17:40, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
57
0
#поножовщина\n#Ижевск\n#дружба
Фото: unsplash.com (Markus Spiske)
57
0

Обвиняемый сам оказал первую помощь и вызвал врачей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местный житель получил условный срок за удар ножом в живот товарища. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

24 июля 2023 года обвиняемый и потерпевший вместе распивали спиртные напитки. В процессе у них возникла ссора, и злоумышленник ударил собутыльника ножом.

Впоследствии мужчина оказал первую помощь другу, вызвал скорую, и в ходе судебного заседания полностью раскаялся. В свою очередь, потерпевший просил минимального наказания для обвиняемого, потому что они с ним являются друзьями и уже примирились.

С учётом смягчающих факторов мужчине назначили три года условного наказания по части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого как оружие»).

17:40, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
57
0
#поножовщина\n#Ижевск\n#дружба