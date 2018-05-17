play
pause
  • $ 62.3 ↑
  • € 73.78 ↓

Новый глава Каталонии не стал клясться в верности королю Испании

15:19, 17 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:19, 17 мая, 2018
Евгений Кандаков
245
0
#мятеж\n#Испания\n#монархия\n#националисты\n#Каталония
Фото: pixabay.com
245
0

Региональный парламент избрал руководителем провинции соратника Пучдемона – Кима Торру.  

Барселона. Испания. Глава женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра принес присягу и официально вступил в должность. Как сообщает телеканал «РенТВ», в своей короткой речи политик отказался говорить о верности королю и конституции Испании.   

Напомним, парламент Каталонии 14 мая утвердил Кима Торру на пост главы женералитета. Он является ярым сторонником независимости региона, правой рукой бывшего главы провинции Карлеса Пучдемона. 

Кстати, сам Карлес Пучдемон при вступлении в должность в 2016 году принес такую же клятву – он обещал быть верным лишь народу Каталонии. Сейчас он находится в Германии, где решается вопрос о его выдаче испанским властям, обвиняющим националиста в подготовке мятежа и растрате государственных средств.

СМИ указывают и на то, что на церемонии вступления Торры в должность не присутствовали представители испанского правительства.

15:19, 17 мая, 2018
Евгений Кандаков
245
0
#мятеж\n#Испания\n#монархия\n#националисты\n#Каталония

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
12386

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

11230
15:15, 16 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7558
16:00, 11 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

6446
23:25, 16 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

6351
16:57, 11 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3875

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3274
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2749
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2559
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2558
12:35, 13 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
2978

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2409
19:20, 10 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2201
17:41, 12 мая, 2018

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

2173
15:16, 13 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

2120
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

Кофемолка – выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и закрытие мусорного полигона