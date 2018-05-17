Новый глава Каталонии не стал клясться в верности королю Испании

Региональный парламент избрал руководителем провинции соратника Пучдемона – Кима Торру.

Барселона. Испания. Глава женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра принес присягу и официально вступил в должность. Как сообщает телеканал «РенТВ», в своей короткой речи политик отказался говорить о верности королю и конституции Испании.

Напомним, парламент Каталонии 14 мая утвердил Кима Торру на пост главы женералитета. Он является ярым сторонником независимости региона, правой рукой бывшего главы провинции Карлеса Пучдемона.

Кстати, сам Карлес Пучдемон при вступлении в должность в 2016 году принес такую же клятву – он обещал быть верным лишь народу Каталонии. Сейчас он находится в Германии, где решается вопрос о его выдаче испанским властям, обвиняющим националиста в подготовке мятежа и растрате государственных средств.

СМИ указывают и на то, что на церемонии вступления Торры в должность не присутствовали представители испанского правительства.