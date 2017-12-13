Дональд Трамп запретил госструктурам США использовать ПО «Лаборатории Касперского»

Американский лидер подписал соответствующий закон.

Вашингтон. США. Американский президент Дональд Трамп официально запретил государственным структурам США использовать продукты «Лаборатории Касперского». Как пишет РБК, глава государства подписал соответствующий закон.

По информации СМИ, запрет был утвержден Трампом в качестве закона во время подписания оборонного бюджета США на 2018 год. Согласно документу, использовать программное обеспечение российской компании не смогут как военные, так и гражданские федеральные ведомства страны.

В свою очередь, «Лаборатория Касперского» дала первые комментарии по поводу принятого решения, пишет Интерфакс. «Принятие этого закона наносит существенный ущерб бизнесу и бизнес-партнерам компании» - сообщили агентству представители пресс-службы. В настоящий момент «Лаборатория Касперского» изучает варианты своих последующих действий.

Напомним, автором запрета стала сенатор-демократ Джин Шахин. По ее мнению, законопроект необходимо было принять в связи с тем, что компания имеет связи с российскими спецслужбами. В этой причине политик видела серьезную угрозу внутренней безопасности США.

Позднее американский сенат утвердил запрет в качестве поправки в оборонный бюджет страны на 2018 год. В свою очередь «Лаборатория Касперского» заявила, что разочарована в принятии такого решения и опровергла все обвинения в кибершпионаже.